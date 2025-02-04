タレントの若槻千夏が２日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。活動休止からの初仕事が有吉弘行がパーソナリティーを務めるラジオ番組だったと明かし、「クソラジオ！」と言い放った。若槻は２０００年前半に明るいキャラクターなどからバラエティー番組や雑誌のグラビアなどに引っ張りだこだった。「所属タレントが私しかいないっていう事務所だったんで、運良く売れたときに１日８本ぐらい仕事してた。バラエティーのレ