双子俳優として人気を集める俳優の山根和馬がインスタグラムを更新。フジテレビドラマ「ウォーターボーイズ2」(2004年)で共演した斉藤慶太の近影を公開。TBSドラマ「キッズ・ウォー4」(2002年〜)出演を機に双子の兄祥太とともに人気を集めた慶太は、現在内装業の仕事もしており、その職人技が話題になった。斉藤慶太(山根和馬インスタグラムkazuma_yamane_spより)山根は「会社の壁紙をケイタにお願いしました、市販のシール壁