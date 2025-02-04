こんにちは、ガクミカ取材班の九州大学3年「ちひろ」です！気になる企業へのインタビューを通して、社会人経験のない学生が理解を深めるリポート企画「会社探訪ログ」。今回は、2016年に創業したSENDo（センド）株式会社を訪ねました！どんな事業を手がけているのか、社内の雰囲気は…。福岡市中央区平尾にあるオフィスを訪ね、学生目線で深掘りしてみました。早速ですが、センドさんは何の会社なのか、聞いてみました。取材に協力