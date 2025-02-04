京都を中心に精肉小売店を展開する（株）YAMAMURA（TSR企業コード:641263520、京都市）が2月2日、全店舗を閉鎖した。2日までの営業を告知していたが顧客が殺到し、1日前倒しでの閉店となった。地元で愛された精肉店の突然の閉店を東京商工リサーチ（TSR）が追った。YAMAMURAは友禅染色として創業し、1978年に食肉小売業に事業を転換した。本社地で「お肉のスーパーやまむらや」を経営するほか、宇治市や滋賀県などで6店舗を