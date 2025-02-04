お笑いタレントで俳優の久本雅美、俳優の惣田紗莉渚、岡本悠紀、納谷健が4日、都内で行われた舞台『毒薬と老嬢』取材会に登壇。それぞれ意気込みを語る中で、天然エピソードが続出した。【全身ショット】エレガントなワンピ姿がかわいい！大湖せしる最初のあいさつで「念願の再演」と喜びを語った久本。キャスト陣が次々あいさつする中で、ジョナサン役の岡本が、初めての出演が決まり「原作を見るところから始まったんですけ