À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤ÎËÜÉô¡á2024Ç¯1·î¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËºÇÂç15¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÐÃº¤ä±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç10Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÈ¶ØÅö¶É¤ËÅö¤¿¤ë¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¤ÏÊÆITÂç¼ê¥°¡¼¥°¥ë¤òÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉüÁ¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë