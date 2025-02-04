◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ（4日、沖縄・石垣島）この日グラウンドにグレーのスーツで現れたのは、侍ジャパンを指揮する井端弘和監督。各球団のキャンプを視察するなか、ロッテではドラフト1位ルーキー西川史礁選手について称賛の言葉を口にしました。去年3月、欧州代表との強化試合で井端監督は大学生4人を異例の選出。去年のドラフト会議で1位指名を受けた明治大学の宗山塁選手（楽天）、関西大学の金丸夢斗投手（中日）