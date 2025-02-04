トランプ大統領がカナダとメキシコに2月4日から発動する予定だった関税引き上げを１か月延期すると発表した。2月4日の「くにまる食堂（文化放送）」では、関西学院大学教授の村尾信尚が、トランプ大統領やトルドー首相がSNSで発信することの危険性について語った。 村尾「トランプさんもそうなんですけど、カナダのトルドーさんはSNSで発信してますよね。私が大蔵省にいた時に日米金融協議や外交交渉の場に携わったこ