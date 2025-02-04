発達した低気圧の接近・通過の影響で道内は昨日(3日)から太平洋側を中心に広く雪が降りました。特に太平洋側東部の十勝・釧路地方で広く大雪となり、交通障害などが複数発生している模様です。道東の降雪は次第におさまる見込みですが、今夜(4日)以降は日本海側や太平洋側西部が雪の中心となり、大雪や猛ふぶきによる交通障害の発生する恐れがあります。太平洋側東部で記録的な大雪に発達する低気圧の接近に伴い、道内では昨日(3日