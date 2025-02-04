トランプ関税をめぐる動き＝東京為替概況 週末に4日東部時間午前0時(日本時間4日午後2時)発動でメキシコ、カナダへの25％関税、中国への10％関税に署名したトランプ大統領は、トルドーカナダ首相、シェインバウムメキシコ大統領との協議により、両国の国境警備強化が示されたことで昨日海外市場の時間に発動延期を発表。昨日154円02銭を付けていたドル円は、リスク警戒一服からの円売りが東京午前も続き、155円41