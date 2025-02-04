【これからの見通し】トランプ関税に振り回される展開も、次第に市場に免疫力ついてきたか次はＥＵと英国 今週はトランプ関税に市場が振り回されている。週明けはメキシコ・カナダ・中国に関税発動を行うと報じられ、市場は一気にドル高・円高に傾いた。その後、米国がメキシコとカナダとの話し合いで、ある程度の合意が成立した。両国に対する措置は３０日間ないし１カ月の猶予期間が設けられた。市場の警戒感は一服。そし