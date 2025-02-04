»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥× [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î4ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34.4¡óÁý¤Î2Ãû4219²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ27.4¡óÁý¤Î6650²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹