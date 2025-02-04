ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï4Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Áªµó¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2ÇÏÎÏ¤ÎÁªµóÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Î²þÀµ¤â´Þ¤á¤¿ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì»á¤Ø¤ÎÅúÊÛ¡£½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì»á¤Î¼ÁÌä¤ËÅúÊÛ¤¹¤ë¤¿¤áµó¼ê¤¹¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê=2025Ç¯2·î4Æü¸áÁ°11»þ25Ê¬¡¢´ä²¼µ£»£±ÆÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬ºò½©¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö