VWグループは中国市場への依存度が高く、失地回復を図らなければ経営の屋台骨が揺るぎかねない（写真は同社中国法人のウェブサイトより）ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）グループが、最重要市場の中国で苦戦している。同社が1月14日に発表した2024年の販売実績によれば、中国市場での販売台数は前年比9.5％減の292万8000台にとどまり、300万台の大台を割り込んだ。さらに、中国市場での不振が足を引っ張る格好で、VWグル