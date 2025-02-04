ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÌîÆâ¤Þ¤ë¤¬ÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÆÃµ»¥·¥ê¡¼¥º:»÷´é³¨¸Í±£Ìò¤ÎÌîÆâ¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÏºî¡ª³§¤ó¤ÊÆÃÄ§Âª¤¨¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¡£ºÍÇ½Ë­¤«¤Ê¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡¢3Ç¯2ÁÈ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÌîÆâ¤Î³¨¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£µÈ²¬¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤Îå«¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼