元日本代表FWの岡野雅行氏がインスタグラムを更新。「亀有香取神社で豆まき祭に参加しました！」と報告した。2025年シーズンより南葛SCの事業本部長に就任した“野人”は、オニに扮した写真を公開し、次のように綴る。「南葛カラーの青鬼で子供たちを泣かそうとしたのですがカッコイイと（笑）普段から青鬼で生活しようかなぁ〜」【画像＆動画】こん棒を担いでポーズを決める“野人”青鬼！ 子どもたちの前で猛ダッシュも豆