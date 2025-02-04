¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤×¤Á¤¢¤ä¤¬3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î¸¡ººÆâÍÆ¤È¶â³Û¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÆý¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê51¡Ë¤³¤ÎÆü¡¢¤×¤Á¤¢¤ä¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤È¤ªÃÍÃÊ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÌÀÆü¤Î¸¡ººÆâÍÆ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕ¤±¤Æ¡¢66,000±ß¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸¡ººÆâÍÆ¤¬µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËè²ó¡¢°ß¥«¥á¥é¤ÏÀÅÌ®Ëã¿ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é