【波瀾万丈吉田秀彦物語（３３）】２０１４年４月、全日本柔道連盟の強化委員となりました。東京五輪を見据え、パーク２４所属の強化選手が増えてきた関係もあるでしょう。どのように選手を決めるのか、どういう考え方で選手を強化するのか。強化委員会に入ったことでわかりました。強化委員会は柔道界全体を考えないといけないですから。一方、委員は各所属や各大学の先生たちで構成されています。どうしても自分が所属するチ