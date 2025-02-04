¡ÎÅìµþ£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Àîºêµ¥Á¥¤Ï£´Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×Í½ÁÛ¤ò£²£³£µ£°²¯±ß¤«¤é£²£¹£µ£°²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ£±£¸£¹.£²¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥»ö¶È¤Ç±¿ÄÂ¤¬¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤à¡££É£Â£Å£Ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È£±£°¿Í¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹Í½ÁÛ¤ÎÊ¿¶Ñ£²£³£¸£¹²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯£´¡¼£±£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ£²£¸£³.£¹¡óÁý¤Î£²£¸£´£·²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£