X（旧Twitter）で話題になっているのは、ビン底メガネを掛けるチワズー（チワワ×シーズー）さんのお姿。あまりにも『加トちゃん』にそっくりすぎるそのお姿は記事執筆時点で65万回を超えて表示されており、2.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：犬に『ビン底めがね』を掛けた結果…思った以上に『加トちゃんにそっくりすぎる光景』】 犬に『ビン底めがね』を掛けた結果… Xアカウント『@h