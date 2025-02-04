歌手のＧＡＣＫＴが４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。全治３か月のけがをしていたことを明かした。ＧＡＣＫＴは自身が出演し、１月３１日に公開された映画「ＢＬＵＥＦＩＧＨＴ〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜」について「映画“ＢＬＵＥＦＩＧＨＴ‐蒼き若者たちのブレイキングダウン”が好調なスタートを切った」と投稿。「ボク自身も参加した作品だから、こういう知らせは嬉しい限りだ。仲間からも多く