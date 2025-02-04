埼玉県八潮市の道路の陥没事故が発生してから4日で1週間になります。埼玉県の大野元裕知事は、救出に向けた環境確保するためとして、午後2時から午後5時まで可能な限り水の使用を控えるようにと呼び掛けています。【画像】埼玉県知事「水の使用を控えて」陥没事故から1週間…異例の要請へ■異例の要請…埼玉県知事「水の使用を控えて」八潮市で起きた大規模な道路陥没事故から4日で1週間。転落した74歳の男性はいまだに安否