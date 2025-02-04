アイドルグループ「i☆Ris」のメンバーで声優の芹澤優（30）が体調不良のため、予定していたイベント出演を欠席することが3日、グループの公式サイトで発表された。鷲見玲奈、体調不良のためレギュラー番組欠席公式サイトでは、「芹澤優 ネットサイン会振替のお知らせ『Live ＆ Documentary Movie 〜i☆Ris on STAGE〜』Blu-ray発売記念」というタイトルで更新され、「芹澤 優が体調不良により2月5日（水）18：00〜ネットサイン