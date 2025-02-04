日本ハムの新庄剛志監督（５３）が４日、チームの大黒柱で昨季１０勝を挙げた山崎福也投手（３２）の今季「指名打者起用」を明言した。この日、午前中に二軍キャンプ地・国頭で行われた紅白戦を視察した指揮官は帰り際に、一軍キャンプ地で山崎がフリー打撃を行ったことについて言及。「シーズン中のＤＨ（指名打者）に備えてね。冗談じゃないよ。彼ぐらいフォアボールを選べるバッターはいないと思いますから。本当にいい選球