Atsuko Aoyama［東京４日ロイター］ - 午後３時のドルは１５５円前半と、前日ニューヨーク市場終盤からドル高／円安の水準で推移している。米国の対中追加関税が発効すると、一巡していたリスク回避目的の円買いがやや強まる場面もあったが、ドル／円はすぐに持ち直した。午前中は、トランプ米大統領の関税延期表明を受けて前日海外で進んだドルと円の売り戻しが次第に一服となり、ドル／円も前週末終盤の水準に値を戻して