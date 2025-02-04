高級車ブランド「フェラーリ」のプロサングエのハンドルを俳優ヒョンビンが握った。プロサングエを走らせるヒョンビンの視線の先には済州（チェジュ）の風景が輝く。【写真】『愛の不時着』夫婦、日本でデートする姿を激写！「フェラーリ」の韓国公式輸入及び販売会社FMKがフェラーリ・プロサングエのデジタルフィルムを公開した。今回の映像は、済州島の美しい冬の風景を背景に制作された。テーマは「プロサングエとともにする友