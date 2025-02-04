【モデルプレス＝2025/02/04】SixTONESの松村北斗が、3日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演。憧れていた男性アイドルを明かした。【写真】SixTONES松村北斗、芸能界目指したきっかけのイケメン俳優◆松村北斗、憧れていた男性アイドルとは？この日の放送で、松村は芸能人になりたいと思ったきっかけが「テレビで山下智久くん見て『かっこいい！』と思って」と俳優の山下智久だったと告白。しかし、