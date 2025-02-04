元世界2階級王者で、現在はフェザー級を戦場にする亀田和毅（33＝TMK）がYouTube「TMKBOXTV」に出演。2月22日に元世界2階級王者ルイス・ネリ（30＝メキシコ）と対戦するいとこの亀田京之介（26＝TMK）の勝つ確率が上がったと報告した。メキシコ国内とだけ知らされていた開催地がティファナに正式に決定した。ティファナはネリの地元。和毅は「京之介は完全アウエーに乗り込んでいく」と警戒したが、有利になった点も指摘