¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¶ÂÄíÌî¡Ê¤¢¤¤¤Ð¤Î¡Ë±é½¬¾ì¤Ç3Æü¸á¸å¡¢Î¦¼«¤¬Ë¤ÃÆ¤ò»È¤Ã¤¿¼Í·â·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1È¯¤ÎÃåÃÆ¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£±é½¬¾ì¤Î³°¤ËÃåÃÆ¤·¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¡¢Î¦¼«¤ÏÃåÃÆ¾ì½ê¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÉôÊýÌÌÁí´ÆÉô¤¬4ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±±é½¬¾ì¤Ç¤Ï2015Ç¯¡¢18Ç¯¡¢21Ç¯¤Ë¤â»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¸©¤Î»°Æü·îÂçÂ¤ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤«¤Ä°ä´¸¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÃæÉôÊýÌÌÁí´ÆÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Æü¤ÏÄ«¤«¤éÃæ