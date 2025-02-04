関東圏で飼われていたメスのチャウチャウ、えりちゃん。5歳にして飼い主の事情で飼育放棄となり、行き場を失いました。【写真】組んだ後ろ足がなんとも色っぽい？えりちゃんの存在を知った埼玉のトリマーさんが、えりちゃんの新しい里親探しをしていましたが、見つけることができず、静岡県の保護団体、スリールに相談。団体はえりちゃんを幸せに繋げたいと快諾し引き取った後、同時に団体経由で里親募集を始めることにしました。