【世宗聯合ニュース】韓国統計庁が4日発表した「オンラインショッピング動向」によると、２０２４年のインターネット通販の取引額は前年比５．８％増の２４２兆８９７億ウォン（約２５兆７０００億円）で、統計を取り始めた０１年以降で最高を更新した。取引額を商品群別にみると、飲料・食料品が１４．８％増加した。飲食サービス（１０．９％増）、旅行・交通サービス（９．３％増）も高い伸びを示した。オンライン商品券のｅ