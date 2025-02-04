タレントの新山千春（44）が4日放送のTOKYOFM「BlueOcean」（月〜金曜前9・00）に出演。再婚について語った。この日のテーマ「いま結婚したいですか？」になぞらえて、パーソナリティーの住吉美紀アナから結婚について話題を振られる一幕があった。「6年くらいのお付き合い」を経て、23年にマッチングアプリで知り合った14歳年下の男性と再婚した新山。出会った頃、相手は米国在住で「私は東京なので遠距離が長かった」