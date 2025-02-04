キーウのリハビリ施設「スピリット」で語り合うウクライナ兵ら＝1月28日（共同）ロシア軍との戦闘で過酷な状況に置かれ、心的外傷後ストレス障害（PTSD）などを抱えるウクライナ兵が馬との触れ合いを通じて心身の緊張を緩和させる「ホースセラピー」を受けている。「精神的な安らぎとエネルギーを与えてくれる」。兵士の一人が馬の頭をなで、穏やかな笑みを浮かべた。1月28日朝、首都キーウ（キエフ）のリハビリ施設「スピリッ