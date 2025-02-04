外務省出身の秋葉剛男国家安全保障局長が1月、3年半に及んだ国家安全保障局長を退任し、政府は後任に岡野正敬外務事務次官を選任した。同省は、警察庁との「局長ポスト」争いを再び制したことに胸をなでおろしているが、それ以上の痛みを感じているのが、10年近く日本の外交を引っ張ってきた秋葉氏の引退だ。 国家安保局は、日本の外交と安全保障を複合的に統括する国家安全保障会議の事務局だ。秋葉氏は外務次官を戦後最長と