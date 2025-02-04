ÇÐÍ¥¤Î´ßÌîÍ¤¹á¤µ¤ó¤¬1·î3Æü¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úë¾Êó¡ÛÇÐÍ¥¡¦´ßÌîÍ¤¹á¤µ¤ó»àµî81ºÐÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á·àÃÄÌ±éº¤Ï4Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î´ßÌîÍ¤¹á¤µ¤ó¤¬1·î3Æü¤Î¸áÁ°6»þº¢¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÀ¤ÅÄÃ«¶èÆâ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£81ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ë¤Æ1·î10Æü¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¸æ¹áÅµ¡¢¸æ¶¡²Ö¤Îµ·¤Ï¼­Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹