放送作家でお笑いコンビ「どきどきキャンプ」の佐藤満春が４日、自身のインスタグラムを更新。桜美林大学客員講師に就任することを明かした。「２０２５年度（４月）より桜美林大学の客員講師に就任いたします。芸術文化学群という何だか凄そうな学部の担当になります。母校・桜美林大学で教員として教育に関われること。そして地元・町田で仕事ができること。この年齢で新たなチャレンジができること。本当にこの上ない機会を