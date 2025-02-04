£Ç£Í£Ï¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î4ÆüÂç°ú¤±¸å(15:31)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ40.2¡ó¸º¤Î84.3²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯12·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤ò5.24±ß(Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï27.38±ß)¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ84.4¡ó¸º¤Î4.5²¯±ß¤ËÂç¤­¤¯Íî¤Á¹þ¤ß