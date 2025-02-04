2月4日、B1東地区の群馬クレインサンダーズは、ヨハネス・ティーマンが「FIBAユーロバスケット2025予選」に参戦する男子ドイツ代表（FIBAランキング3位）の最終候補16名に選出されたことを発表した。 30歳のティーマンは身長206センチ110キロのパワーフォワード。ドイツ代表として東京2020オリンピックやFIBAワールドカップ2023、パリ2024オリンピックに出場するなど豊富な経験