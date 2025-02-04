【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■JISOO（ジス）2月14日にミニアルバム『AMORTAGE』をリリース！ BLACKPINKのJISOO（ジス）が、初の単独7都市アジアツアーを開催する。 ジスは、2月14日にミニアルバム『AMORTAGE』をリリースし、2年ぶりにソロアーティストとしてカムバック。そして、2月14日の韓国国内でのファンミーティングショーケースを皮切りに、フィリピン、タイ、日