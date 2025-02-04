ABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時17分＝関西ローカル）の番組公式サイトが4日までに更新され、お笑いコンビのダイタクが出演を見合わせると発表した。公式サイト内で4日放送の「街ブラ−1グランプリ2025」を告知。最後に「1／28の放送内で予告しておりましたダイタクさんの出演に関しては見合わせることといたしました」と発表。理由については触れられていなかった。ダイタクは一卵性双生児のお笑いコンビで、昨年12月の「M−