タイムマシーン3号山本浩司（45）関太（45）が4日、都内で、「令和6年度SAFEアワード授賞式」に出席した。同イベントは、労働災害防止を進める厚労省の取り組み「従業員の幸せのためのSAFEコンソーシアム」加盟企業・団体から応募された取り組み事例を審査し、2業種3部門全6事例をそれぞれゴールド、シルバー、ブロンズで表彰。タイムマシーン3号は公式サポーターとして参加した。冒頭、関の「僕らもいろいろ視察してまわったので