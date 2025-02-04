Ariane Luthi[¥Á¥å¡¼¥ê¥Ò £´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¹¥¤¥¹¶âÍ»Âç¼ê£Õ£Â£Ó¥°¥ë¡¼¥×¤¬£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï¡¢³ô¼çµ¢Â°½ãÍø±×¤¬£·²¯£·£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê£´²¯£¸£³£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£º£Ç¯ºÇÂç¤Ç£³£°²¯¥É¥ë¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤âÈ¯É½¡£¾å´ü¤Ë£±£°²¯¥É¥ë¡¢²¼´ü¤ËºÇÂç£²£°²¯¥É¥ë¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¹Ô¤¦¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÉáÄÌ³ô¼°Åù£Ô£é£å£ò£±¡Ê£Ã£Å£Ô£±¡Ë»ñËÜÈæÎ¨£±£´¡óÁ°¸å¤ò