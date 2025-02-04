【モデルプレス＝2025/02/04】元乃木坂46の秋元真夏が、3日放送の「秋元真夏 卒アルラジオ」（文化放送／毎週月曜深夜1時00分〜）に出演。元乃木坂46の新内眞衣との誕生日エピソードを明かした。【写真】秋元真夏がイケメンと絶賛する美女◆秋元真夏、新内眞衣と東京タワーへこの日はリスナーから、新内と女優の生田絵梨花が1月22日に誕生日を迎えたことについてメールが届いた。秋元は「もちろん、本当に大親友なので連絡も