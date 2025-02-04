【モデルプレス＝2025/02/04】timelesz（タイムレス）が3日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。新メンバー募集オーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）の芸能界での反響を明かした。【写真】「timelesz project」（タイプロ）最終審査選出8人の候補生一覧◆佐藤勝利「オーディションを受けたい」と言われ