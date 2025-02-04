映画『ウィキッド ふたりの魔女』の撮影で知り合ったイーサン・スレーターとの交際が発覚し、一時は物議をかもしたアリアナ・グランデだが、ポッドキャストで彼のことを「最高の恋人」と呼び、賞賛したようだ。【写真】珍しくイーサンがシェアしたアリアナの姿Peopleによると、現地時間2月3日にリリースされたポッドキャスト『SmartLess（原題）』に、アリアナがゲスト出演したそう。ホストの1人であるショーン・ヘイズは、201