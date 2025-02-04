元日向坂４６の女優・齊藤京子（２７）が４日までに自身のインスタグラムを更新し、“夫婦ショット”を披露してたくさんの「いいね！」が集まった。「創さんと」と題してラブラブショットを投稿。「電波ジャックありがとうございました！」と記して「＃いきなり婚」のハッシュタグをつけた。齊藤は３日、主演する日本テレビ系「いきなり婚」（火曜・深夜０時２４分）で共演する俳優・城田優と、同局系「ＺＩＰ！」（月〜金、