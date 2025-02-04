台湾の有名女優であり、グループＣＬＯＮ出身の韓国歌手ク・ジュンヨプの妻である徐熙媛（バービィー・スー、４８）さんがインフルエンザにかかった後、合併症で死亡したという悲報を受け、台湾ではインフルエンザに対する警戒心が高まっている。現地メディアは、インフルエンザワクチンを接種しようとする待ち行列ができ、問い合わせの電話も殺到していると報じた。４日、自由時報などによると、９日間の春節（旧正月）連休が終わ