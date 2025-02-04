北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長とロシアのプーチン大統領が昨年６月、平壌（ピョンヤン）首脳会談で合意した豆満江（トゥマンガン）自動車用橋梁事業が、来年末の竣工を目標に推進中だという報道が出た。該当橋梁が完工すれば、両国間の協力が一段階さらに進展するだろうという見方が出ている。米ラジオ・フリー・アジア（ＲＦＡ）は４日、ロシアのインテルファクス通信を引用して、ロシア政府が朝ロ国境地域である