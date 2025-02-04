「李在鎔（イ・ジェヨン）＋孫正義＋サム・アルトマン」の３者人工知能（ＡＩ）会合が今日、ソウルで開催される。４日、韓国財界・情報技術（ＩＴ）業界によると、ソフトバンクグループの孫正義会長はこの日午後、ソウルのサムスン電子瑞草（ソチョ）社屋で李在鎔会長とオープンＡＩ（ＯｐｅｎＡＩ）のサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）とともにＡＩ３者協力について話し合う予定だ。孫会長はこのためにこの日午前、金浦