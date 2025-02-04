つい時間に追われ、いつも部屋が散らかりっぱなしになっていませんか？ たまには片づけようと思い立っても、モノを減らす判断基準がわからず、何から手を付けていいか途方に暮れてしまうことも…。『ＢＳ朝日「ウチ、“断捨離”しました！」公式 マンガで納得 身につく断捨離』を無料で読む今回ご紹介するのは、“断捨離”のキホンをマンガでわかりやすく解説した『ＢＳ朝日「ウチ、“断捨離”しました！」公式 マンガで納得